Che ne sarà della gig economy? Il governo Biden spaventa i big del settore (Di lunedì 3 maggio 2021) I “gig workers” sono quei lavoratori autonomi che non operano con contratti orari e che gestiscono le proprie condizioni lavorative in maniera indipendente, senza alcun vincolo particolare. Un “gig worker” è, ad esempio, un autista di Uber, o un fattorino dei servizi di consegna a domicilio. Infatti, in gergo inglese, “gig” significa un impegno lavorativo occasionale, opzionale e non-continuativo. Dunque, garantisce un compenso solo in base a ciò che si riesce a portare a termine e non per le ore lavorative accumulate. Negli Stati Uniti, come in molte altre parti del mondo, questi lavoratori non sono regolati, poiché non sono dipendenti e non godono di piani di welfare, nonostante lavorino per aziende di impronta internazionale. Pochi giorni fa, il Segretario al Lavoro Usa, Marty Walsh, ha ufficiosamente annunciato di voler cambiare le regole e introdurre nuove direttive per questi ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) I “gig workers” sono quei lavoratori autonomi che non operano con contratti orari e che gestiscono le proprie condizioni lavorative in maniera indipendente, senza alcun vincolo particolare. Un “gig worker” è, ad esempio, un autista di Uber, o un fattorino dei servizi di consegna a domicilio. Infatti, in gergo inglese, “gig” significa un impegno lavorativo occasionale, opzionale e non-continuativo. Dunque, garantisce un compenso solo in base a ciò che si riesce a portare a termine e non per le ore lavorative accumulate. Negli Stati Uniti, come in molte altre parti del mondo, questi lavoratori non sono regolati, poiché non sono dipendenti e non godono di piani di welfare, nonostante lavorino per aziende di impronta internazionale. Pochi giorni fa, il Segretario al Lavoro Usa, Marty Walsh, ha ufficiosamente annunciato di voler cambiare le regole e introdurre nuove direttive per questi ...

AmiciUfficiale : Energia, grinta e ritmo per Giulia che balla sulle note di 'Jerusalema'! Sarà suo il secondo punto? #Amici20 - NicolaMorra63 : «Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun «sistema» e se qualcuno, parlando in modo appropriato per co… - ilriformista : Davigo sarà indagato per il caso #loggiaUngheria? Difficile evitarlo. Sarà indagato dal Procuratore che gli deve la… - ArielTe1 : @jminne23 Ciao Jan,grazie,hai ragione,finalmente sembra che il tempo migliorerà. Qui stamattina c'è un bel sole e c… - luanadamiani : RT @MPSkino: Ditemi che è una foto di repertorio, ditemi che è una foto di 11 anni fa... Ditemi che è @lercionotizie ?? Tra loro ci sarà st… -

Ultime Notizie dalla rete : Che sarà Per il primario di Ortopedia a Macerata è pronta la terna, il primo è Roberto Procaccini. I nomi dei 26 infermieri assunti La commissione ha chiuso i lavori lo scorso 15 aprile e dunque dovrebbe essere imminente il decreto di nomina del nuovo direttore che va a succedere all'ortopedico maceratese Gabriele Caraffa che è ...

Reno De Medici, finalizzata cessione controllata francese In quell'occasione, RDM aveva fatto sapere che l'offerta irrevocabile attribuisce a La Rochette un ... Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamenti , contrattualmente previsti, conseguenti al livello della ...

Gentiloni dice che la crescita post Covid sarà più forte del previsto Linkiesta.it La commissione ha chiuso i lavori lo scorso 15 aprile e dunque dovrebbe essere imminente il decreto di nomina del nuovo direttoreva a succedere all'ortopedico maceratese Gabriele Caraffaè ...In quell'occasione, RDM aveva fatto saperel'offerta irrevocabile attribuisce a La Rochette un ... Il prezzosoggetto ad aggiustamenti , contrattualmente previsti, conseguenti al livello della ...