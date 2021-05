Champions League, Manchester City-Psg: Mbappé recupera, è convocato (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain prova a rimontare il Manchester City nella semifinale di ritorno di Champions League. All’Etihad si riparte dal 2-1 per i Citizens dell’andata, ma Mauricio Pochettino potrà contare su Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha recuperato dal problema fisico ed è stato convocato dall’allenatore argentino. Di seguito l’elenco completo. I CONVOCATI DEL PSG Portieri: Keylor Navas, Randriamamy, Sergio Rico, SaidaniDifensori: Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, MarquinhosCentrocampisti: Draxler, Herrera, Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, VerrattiAttaccanti: Di Maria, Icardi, Kean, Mbappé, Neymar, Sarabia SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Paris Saint-Germain prova a rimontare ilnella semifinale di ritorno di. All’Etihad si riparte dal 2-1 per i Citizens dell’andata, ma Mauricio Pochettino potrà contare su Kylian. L’attaccante francese hato dal problema fisico ed è statodall’allenatore argentino. Di seguito l’elenco completo. I CONVOCATI DEL PSG Portieri: Keylor Navas, Randriamamy, Sergio Rico, SaidaniDifensori: Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, MarquinhosCentrocampisti: Draxler, Herrera, Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, VerrattiAttaccanti: Di Maria, Icardi, Kean,, Neymar, Sarabia SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Demetrio Albertini/ 'Milano, la mia America. Il segreto del mio Milan...' Albertini, grande centrocampista passato dal pallone alla scrivania, è stato per quasi tutta la carriera al Milan con 426 presenze, 28 gol, cinque scudetti, tre Champions League, altrettante ...

Pirlo non molla la Juve: 'Fino alla fine' I bianconeri, infatti, grazie ai 3 punti conquistati ad Udine restano in piena corsa per la Champions League, agganciando Milan e Atalanta al secondo posto. Bonucci e Chiellini la pensano come Pirlo ...

Scudetto Inter, Milito: «Si apre un ciclo, adesso la Champions League» Corriere della Sera Juve-Milan, tra Champions e futuro di Donnarumma Cresce l'attesa per il big-match Juventus-Milan, che avrà ripercussioni probabilmente definitive sulle ambizioni Champions delle due squadre, ma non solo. Il risultato della gara di domenica sera dell ...

Rinnovo Donnarumma, il portiere esce allo scoperto Calciomercato Milan: giorni turbolenti in rossonero per quanto riguarda il rinnovo di Gigio Donnarumma. Novità in vista?

