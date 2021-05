Champions League | il Real Madrid perde Varane | lesione muscolare | salta il Chelsea

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilritrova Sergio Ramos maRaphaelin vista della semifinale di ritorno dicontro il. Il difensore centrale ha subito unaall’adduttore destro e non sarà della partita. Come lui assenti anche Lucas Vazquez e Carvajal e Federico Valverde, quest’ultimo alle prese con il Covid-19., PROBABILI FORMAZIONI SportFace.

CB_Ignoranza : Anni di Schelotto, Kuzmanovic, Jonathan, Gabigol. Anni fuori dalla Champions, di figuracce in Europa League contro… - Eurosport_IT : CONEGLIANO TRA LE STELLE!!! ??????? Conegliano batte il Vakifbank Istanbul e si laurea Campione d'Europa per la prima… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY CONEGLIANO VINCE LA CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE 3-2 Battuta Vakif Istanbul 22-25, 25-22, 23-25, 25-… - VL1927asr : @augustociardi75 @NicoSchira @Teleradiostereo @JacopoPalizzi @Ronaldicchio Aveva detto che bloccavano champions e europa League ?? - RobertoGueli : RT @RaiSport: #ChampionsLeague #Orsato arbitra la semifinale di ritorno Chelsea-Real #calcio Leggi la news?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

... questo ha penalizzato il Napoli ma dopo l'uscita dall'Europaha intrapreso un percorso importante nonostante il passo falso di ieri col Cagliari, possono ancora entrare in'. Lo ...Domani e mercoledì torna lacon le due gare di ritorno delle semifinali da cui uscirà la finalissima. Domani alle 21 con diretta su Canale 5 in esclusiva in chiaro c'è Manchester City - Paris Saint Germain . In ...Brutte notizie per Zinedine Zidane, che dovrà fare a meno di Varane nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea ...L'attaccante francese ha recuperato da un infortunio ed è convocato per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City ...