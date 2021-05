Cesara Buonamici racconta l' amicizia con Lamberto Sposini | ' Il desiderio di riabbracciarlo è sempre forte'

(Di lunedì 3 maggio 2021) 'Spero che ci stia guardando, vorrei che sapesse che il nostrodi rivederlo enon è diminuito neanche un po' in tutti questi anni. È'. Con queste parole a ' ...

Con queste parole a ' Domenica Live 'racconta l'amicizia con Lamberto Sposini , collega e amico, che da dieci anni è lontano dalla tv a seguito di un malore. ' Da sempre abbiamo ...La conduttrice di Domenica Live condivide spesso sui social foto dell'amico e proprio ieri, insieme a, che è stata la collega e amica del giornalista, hanno ricordato gli anni di ..."Spero che ci stia guardando, vorrei che sapesse che il nostro desiderio di rivederlo e riabbracciarlo non è diminuito neanche un po' in tutti questi anni. È sempre forte". Con queste parole a " Domen ...Dopo quel 29 aprile 2011, quando viene colpito da una emorragia cerebrale, Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata. Il pubblico certo non lo ha dimentico, e nemmeno gli amici di sempre, alcuni m ...