Cesara Buonamici: la giornalista parla di Lamberto Sposini e del ricordo “troppo doloroso” (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo quel 29 aprile 2011, quando viene colpito da una emorragia cerebrale, Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata. Il pubblico certo non lo ha dimentico, e nemmeno gli amici di sempre, alcuni molto famosi in televisione. Da Barbara d’Urso a Enrico Mentana. La conduttrice di Domenica Live condivide spesso sui social foto dell’amico e proprio ieri, insieme a Cesara Buonamici, che è stata la collega e amica del giornalista, hanno ricordato gli anni di lavoro in televisione. Cesara Buonamici e la prima puntata del Tg5 con Lamberto Sposini Cesara Buonamici, invitata speciale nel salotto di Barbara d’Urso, ha voluto tornare con la memoria alla prima puntata del Tg5. Era il 1992, e quello fu ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo quel 29 aprile 2011, quando viene colpito da una emorragia cerebrale,si è ritirato a vita privata. Il pubblico certo non lo ha dimentico, e nemmeno gli amici di sempre, alcuni molto famosi in televisione. Da Barbara d’Urso a Enrico Mentana. La conduttrice di Domenica Live condivide spesso sui social foto dell’amico e proprio ieri, insieme a, che è stata la collega e amica del, hanno ricordato gli anni di lavoro in televisione.e la prima puntata del Tg5 con, invitata speciale nel salotto di Barbara d’Urso, ha voluto tornare con la memoria alla prima puntata del Tg5. Era il 1992, e quello fu ...

giorgio_grandi : Barbara D’Urso e Cesara Buonamici, unite per Lamberto Sposini - zazoomblog : Cesara Buonamici no secco a Barbara d’Urso: “Non parliamone dai” - #Cesara #Buonamici #secco #Barbara - Dansai75 : RT @domenicalive: A #DomenicaLive Cesara Buonamici racconta l'inizio della sua carriera da giornalista e la sua amicizia con il collega Lam… - sparkIes__ : Do you ever feel like the occhio sinistro di Cesara Buonamici? - lpisanu1908 : Ma quanto è irritante Cesara Buonamici quando parla di Covid ? -