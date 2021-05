(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo dal gruppo consiliare di– La città nuova”. “Nell’ultimo Consiglio Comunale i Consiglieri Vincenzo Die Pier Paolohanno comunicato la formazione di un nuovo gruppo consiliare denominato “Rinascita Cerretese”. Ne prendiamo atto con rammarico perché non possiamo dimenticare che i due consiglieri hanno fatto parte dellaper oltre 10 anni, ricoprendo incarichi di rilievo, come vicesindaco con delega all’istruzione, presidente dell’ambito sociale, presidente del consiglio comunale, assessore alla Comunità Montana, giusto per citarne alcuni, partecipando, in modo determinante, a tutti “i tavoli” nei quali si è deciso il futuro amministrativo di. E il nostro rammarico si trasforma in incredulità di ...

anteprima24 : ** #Cerreto, maggioranza critica su scelte Di Lauro e Parente: 'Cercano solo visibilità' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cerreto maggioranza

anteprima24.it

...non è stato individuato come capofila, come lo è stato per anni insieme ad altri comuni: nonostante abbiamo posto il problema sul punto, la- tranne il Consigliere Luigi Di ...Lunedì 29 marzo 2021 il Consiglio Comunale diGuidi ha approvato a, con l'astensione di FI, FdI e Lega, l'OdG presentato dal Gruppo PCI per istituire la "celebrazione del 2 settembre". In quella data del 1944 le truppe alleate,...Nel Consiglio Comunale di ieri pomeriggio, abbiamo costituito il Gruppo consiliare e fatto proposte precise e puntuali sui punti all’ordine del giorno. La maggioranza, guidata ormai esclusivamente dal ...Dopo aver atteso per mesi che il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ponessero fine all'inerzia amministrativa al fine di lavorare nell'interesse del paese; verificato che l'Amministrazione è e resta ...