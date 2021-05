Cercasi un vaccino anti-ideologico L’appello di Fusi

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 maggio 2021) Con la sua divisa da combattimento, la penna sul cappello e quel modo di presentarsi e agire un po’ vintage e un po’ grunge, il generale Francesco Paolo Figliuolo sta portando a termine un compito che ancora poche settimane fa appariva come una chimera. Le cinquecentomila vaccinazioni al giorno sono diventate una realtà ancora precaria è giusto rilevarlo, ma raggiunta. Il tortuoso slalom tra la disponibilità delle dosi e le furbizie delle case farmaceutiche, le carenze delle Regioni e la farraginosità del sistema vaccinatorio non hanno impedito di proseguire nell’operazione principale di contrasto al Covid. Che è la battaglia fondamentale da vincere se vogliamo che il Paese si risollevi. Dovrebbe trattarsi di un impegno comune e unificante di una maggioranza bizzarra e composita ma che ai primi posti delle ragioni che l’hanno determinata non può che avere la messa in sicurezza ...