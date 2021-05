Ceratizit Festival Elsy Jacobs | Silvia Persico sfiora il podio nell’ultima frazione

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un paio di centimetri hanno separatodal primostagionale. La 23enne di Cene si è messa in luce durante l’ultima tappa delchiudendo in quarta posizione lo sprint vinto da Emma Norsgaard. Chiamata a lavorare per la compagna Chiara Consonni, la portacolori della Valcar-Travel & Service si è inserita nella lotta per la classifica generale resistendo agli attacchi della svizzera Elise Chabbey (Canyon SRAM Racing) e delle americane Ruth Winder e Tayler Wiles (Trek-Segafredo Women). In grado di adattarsi al cambio di strategia emerso nel finale, la giovane seriana si è dovuta arrendere alla potenza della danese del Movistar Team che ha battuto in volata Maria Giulia Confalonieri (-WNT Pro ...

... passista veloce in forza alla Movistar Team: anche nell'ultima tappa delElsy Jacobs , ... Maria Giulia Confalonieri (- WNT) stavolta ha cercato di anticipare la danese, ma è stata ...... passista veloce in forza alla Movistar Team: anche nell'ultima tappa delElsy Jacobs , ... Maria Giulia Confalonieri (- WNT) stavolta ha cercato di anticipare la danese, ma è stata ...Vittoria anche della seconda tappa in linea e classifica finale per Emma Norsgaard nel Festival Elsy Jacobs: battute Confalonieri, Bertizzolo e Persico ...Prestazione convincente per la bergamasca Silvia Persico che nell’ultima tappa del Ceratizit Festival Elsy Jacobs ha dimostrato grinta e forza nel combattere per le prime posizioni in quella che – sen ...