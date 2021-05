Centri Sportivi CSC, non solo piscina e palestra: dal poliambulatorio alla spa (Di lunedì 3 maggio 2021) Impianti polivalenti che si trasformano in veri e propri Centri di servizi: è la filosofia della BLU, società che gestisce in partenariato pubblico-privato i Centri Sportivi Comunali di Casnigo e Rovetta di proprietà, rispettivamente, di 10 e 8 amministrazioni comunali. Con un’evoluzione dell’offerta rivolta al miglioramento dello stato di benessere di ogni persona che coniuga ottimamente professionalità, attrezzature, dispositivi e strutture, si soddisfano le necessità legate alla prevenzione grazie a una proposta sportiva molta ampia da svolgersi, a seconda del gradimento, in piscina, palestra o palazzetto declinata per ogni fascia d’età, stato di forma fisica e obiettivi capace di soddisfare le esigenze del principiante, amatore ed agonista, alla cura con i servizi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Impianti polivalenti che si trasformano in veri e propridi servizi: è la filosofia della BLU, società che gestisce in partenariato pubblico-privato iComunali di Casnigo e Rovetta di proprietà, rispettivamente, di 10 e 8 amministrazioni comunali. Con un’evoluzione dell’offerta rivolta al miglioramento dello stato di benessere di ogni persona che coniuga ottimamente professionalità, attrezzature, dispositivi e strutture, si soddisfano le necessità legateprevenzione grazie a una proposta sportiva molta ampia da svolgersi, a seconda del gradimento, ino palazzetto declinata per ogni fascia d’età, stato di forma fisica e obiettivi capace di soddisfare le esigenze del principiante, amatore ed agonista,cura con i servizi ...

Ultime Notizie dalla rete : Centri Sportivi COVID19, LA SICILIA ZONA ARANCIONE ALMENO FINO AL 9 MAGGIO È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto attività ...

Covid, la scuola in estate e i dubbi: piano e proposte Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed ...

