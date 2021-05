Cassazione: inammissibile il ricorso impaginato male (Di lunedì 3 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Il ricorso in sede di legittimità è a critica vincolata, l'assenza di chiarezza e sinteticità e l'impaginazione errata conducono alla sua declaratoria d'inammissibilità. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 3 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Ilin sede di legittimità è a critica vincolata, l'assenza di chiarezza e sinteticità e l'impaginazione errata conducono alla sua declaratoria d'inammissibilità.

