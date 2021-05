Caso Vannini, oggi la sentenza della Cassazione: “Vanno confermate le condanne, tutti mentirono” (Di lunedì 3 maggio 2021) oggi verrà pronunciata la sentenza sul Caso Vannini, il pg nella requisitoria ha chiesto ai giudici la conferma delle condanne. Il Caso Vannini è probabilmente uno dei più noti della cronaca nera italiana recente. Il 20enne nel 2015 si trovava in casa della fidanzata Martina Ciontoli, quando, per cause mai chiarite del tutto, è partito un colpo di pistola che gli ha forato il costato. In base alla ricostruzione processuale dell’accaduto, dopo l’esplosione del colpo di pistola la famiglia Ciontoli ha perso tempo per cercare di capire come farlo soccorrere senza incorrere in conseguenze penali. Quella sera, infatti, chiamarono più volte al numero dei soccorsi, nella prima occasione parlarono di un puntino causato da un pettine. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 maggio 2021)verrà pronunciata lasul, il pg nella requisitoria ha chiesto ai giudici la conferma delle. Ilè probabilmente uno dei più noticronaca nera italiana recente. Il 20enne nel 2015 si trovava in casafidanzata Martina Ciontoli, quando, per cause mai chiarite del tutto, è partito un colpo di pistola che gli ha forato il costato. In base alla ricostruzione processuale dell’accaduto, dopo l’esplosione del colpo di pistola la famiglia Ciontoli ha perso tempo per cercare di capire come farlo soccorrere senza incorrere in conseguenze penali. Quella sera, infatti, chiamarono più volte al numero dei soccorsi, nella prima occasione parlarono di un puntino causato da un pettine. ...

