Caso Vannini | la Cassazione conferma le condanne | 14 anni per Antonio Ciontoli | 9 anni e 4 mesi per moglie e figli

cronacadiroma : UFFICIALE, Caso #Vannini - Confermate tutte le condanne per i #Ciontoli - Gworldmywrld : Il caso Vannini è quello che mi ha colpito di più e vedere la famiglia di Marco avere giustizia mi ha scaldato il c… - Unf_Tweet : - Vittoria_patane : Si chiude così, definitivamente, il caso #Vannini #Cintoli - IamBerry29 : Si chiude il caso Vannini una volte per tutte. Ora il ragazzo può veramente riposare in pace. #CasoVannini… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vannini

Il. Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per l'omicidio di Marco, morto nella loro casa ....... 'Quella d'appello è una sentenza illogica , disseminata di insensatezze', ha detto l'avvocato. 'Se c'è omicidio volontario significa che c'era adesione alla possibilità della morte di- ...Il capofamiglia dovrà scontare 14 anni per omicidio con dolo eventuale, la moglie e i figli 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo ...La Cassazione ha confermato le condanne definitive per la famiglia Ciontoli. Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Mart ...