Caso Grillo, la ragazza: "Dopo lo stupro ho svegliato la mia amica, ma lei ha fatto spallucce" (Di lunedì 3 maggio 2021) “Dopo lo stupro ho svegliato la mia amica che dormiva sul divano, ma lei ha fatto spallucce”. Così si legge nei verbali dell’interrogatorio della studentessa di Milano, S.J., che accusa Ciro Grillo, figlio di Beppe, di violenza di gruppo insieme ad altri suoi tre amici. Nella denuncia la giovane racconta i particolari di quanto sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Grillo, in Costa Smeralda. A riportare i contenuti dei verbali è oggi il quotidiano La Verità. Secondo quanto riportato dalla testata, oltre a ricostruire la presunta violenza, la ragazza avrebbe parlato delle ore successive all’evento: “Mi sono seduta a terra accanto a lei - mette a verbale la giovane - l’ho svegliata, inizialmente non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “lohola miache dormiva sul divano, ma lei ha”. Così si legge nei verbali dell’interrogatorio della studentessa di Milano, S.J., che accusa Ciro, figlio di Beppe, di violenza di gruppo insieme ad altri suoi tre amici. Nella denuncia la giovane racconta i particolari di quanto sarebbe avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di, in Costa Smeralda. A riportare i contenuti dei verbali è oggi il quotidiano La Verità. Secondo quanto riportato dalla testata, oltre a ricostruire la presunta violenza, laavrebbe parlato delle ore successive all’evento: “Mi sono seduta a terra accanto a lei - mette a verbale la giovane - l’ho svegliata, inizialmente non ...

