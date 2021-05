Caso Grillo, la denuncia della ragazza: «Ecco come mi hanno violentata. La mia amica ha fatto spallucce» (Di lunedì 3 maggio 2021) Stupro in casa Grillo, la denuncia della vittima: Ecco le tappe della notte dell’orrore dall’incontro in discoteca alle lunghe ore dei presunti abusi. Un mistero che abbiamo visto riassunto nei diversi video di ricostruzione proposti in questi giorni nei vari servizi di approfondimento della tv. Ma oggi La Verità pubblica, parola per parola, il «verbale di ricezione di denuncia» da cui è partito il procedimento per violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Un atto che, parola per parola, ripercorre le ore e i drammatici accadimenti di una notte buia su cui la magistratura inquirente sta provando a fare luce. Fatti e interpretazione dei fatti, il cui confronto – tra la versione dell’accusa e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Stupro in casa, lavittima:le tappenotte dell’orrore dall’incontro in discoteca alle lunghe ore dei presunti abusi. Un mistero che abbiamo visto riassunto nei diversi video di ricostruzione proposti in questi giorni nei vari servizi di approfondimentotv. Ma oggi La Verità pubblica, parola per parola, il «verbale di ricezione di» da cui è partito il procedimento per violenza sessuale di gruppo contro Ciro, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Un atto che, parola per parola, ripercorre le ore e i drammatici accadimenti di una notte buia su cui la magistratura inquirente sta provando a fare luce. Fatti e interpretazione dei fatti, il cui confronto – tra la versione dell’accusa e ...

Daniele_Manca : Il caso Fedez, la politica e le leggi dello show. La moneta che usa Fedez è la stessa che usava Grillo: l’indignazi… - stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - DSantanche : Si fa strada il sospetto che l'indagine sullo stupro di cui è accusato il figlio di Grillo sia rimasta nel cassetto… - LeggoSono : RT @Daniele_Manca: Il caso Fedez, la politica e le leggi dello show. La moneta che usa Fedez è la stessa che usava Grillo: l’indignazione.… - Emer1678 : RT @LucillaMasini: Logica di #Giletti: le ragazze del caso Genovese erano tutte libertine drogate, quella di Grillo è una santa obbligata a… -