Caso Fedez, Verna (Ordine giornalisti): “Rai? Le regole vanno cambiate. Ciascun governo nomina il proprio ‘ministro’ per il servizio pubblico” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna è intervenuto al dibattito online sulla libertà di stampa, nella Giornata mondiale dedicata al tema, organizzato dal Master di Giornalismo di Bologna. Verna, dopo essersi imbavagliato per sottolineare l’importanza della professione e le “leggi bavaglio”, ha parlato di Rai dopo il Caso tra il servizio pubblico e Fedez. “La legge fa sì che il presidente Rai sia nominato dal governo di turno, di fatto è un ministro per la Rai. C’è un problema di corruttela intellettuale. Non è possibile che il controllato nomini il controllore”, spiega il presidente dell’Odg. “Bisogna trovare un accordo sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente dell’nazionale deiCarloè intervenuto al dibattito online sulla libertà di stampa, nella Giornata mondiale dedicata al tema, organizzato dal Master di Giornalismo di Bologna., dopo essersi imbavagliato per sottolineare l’importanza della professione e le “leggi bavaglio”, ha parlato didopo iltra il. “La legge fa sì che il presidentesiato daldi turno, di fatto è un ministro per la. C’è un problema di corruttela intellettuale. Non è possibile che il controllato nomini il controllore”, spiega il presidente dell’Odg. “Bisogna trovare un accordo sulle ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - RichiSanto2208 : RT @marcocobianchi: No, ma... stupendo... il signor Ferragni ha tagliato l'audio della telefonata dove la Capitani... no, vabbè... dai... l… - Marko_Morandi : RT @marcocobianchi: No, ma... stupendo... il signor Ferragni ha tagliato l'audio della telefonata dove la Capitani... no, vabbè... dai... l… -