Caso Fedez-Rai, Sigfrido Ranucci: «Censura non avvenuta. Testi richiesti da una società esterna, abituata a gestire eventi per la politica» – Video

Sigfrido Ranucci, Che tempo che fa

Rai3 non ha mai chiesto i testi a Fedez. Ma qualcun altro lo ha fatto. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e vicedirettore della terza rete, è intervenuto ieri sera sulla polemica tra il rapper ed il servizio pubblico, ricostruendo la vicenda – anche con dettagli inediti – e puntando il dito contro la società che ha gestito l'organizzazione dell'evento.

Il vicedirettore di Rai3 ha parlato dagli schermi di Che tempo che fa. Interpellato da Fabio Fazio sull'accaduto e sulle conseguenti reazioni, Ranucci ha affermato: "E' stata una brutta pagina. Sono contento che la Rai abbia chiesto scusa, come solo le grandi aziende sanno fare. Voglio precisare che non sono scuse per una censura che non è avvenuta."

