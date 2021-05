Caso Fedez, Povia: “In Italia abbiamo già leggi che tutelano i gay. Sono io quello che viene censurato da 11 anni” (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche Giuseppe Povia vuol dire il suo pensiero sul “Caso Fedez“. Intervistato da Adnkronos, il cantautore milanese ha detto: “Fedez ha espresso i suoi pensieri ed è giusto ma solo per attaccare un partito e senza sapere che in Italia abbiamo già leggi solide che tutelano tutti, gay compresi. Il Ddl Zan non serve“. E ancora: “La Rai non dovrebbe fargli causa. Siamo nell’era di tutti contro tutti. Si può perdonare un errore di ingenuità soprattutto se fatto da un ragazzo che non è informato su quello che dice“. Anche per quanto concerne la censura, Giuseppe Povia ha le idee chiare: “Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro a Sanremo da 11 anni solo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Anche Giuseppevuol dire il suo pensiero sul ““. Intervistato da Adnkronos, il cantautore milanese ha detto: “ha espresso i suoi pensieri ed è giusto ma solo per attaccare un partito e senza sapere che ingiàsolide chetutti, gay compresi. Il Ddl Zan non serve“. E ancora: “La Rai non dovrebbe fargli causa. Siamo nell’era di tutti contro tutti. Si può perdonare un errore di ingenuità soprattutto se fatto da un ragazzo che non è informato suche dice“. Anche per quanto concerne la censura, Giuseppeha le idee chiare: “Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro a Sanremo da 11solo per ...

