Caso Fedez, Lillo: “Nessuno ha mai parlato di censura, semmai di edulcorare. Il suo intervento era più che legittimo” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Non eravamo affatto preoccupati per l’intervento di Fedez ma per il clima di ansia eccessiva che si stava creando, a discapito delle nostre prove”. A dirlo è il comico Lillo Petrolo, uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che, al Corriere della Sera, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti sulla discussa telefonata fra Fedez, la dirigente Rai e gli organizzatori dell’evento. Lui era tra i partecipanti di quella chiamata in cui si è parlato del discorso che il cantante avrebbe dovuto fare sul palco al termine della sua esibizione e ora dice che “è stato un errore coinvolgerci”. “In riunione c’era una certa preoccupazione – ha spiegato Lillo – e quando mi hanno chiesto di chiamarlo da amico io ho chiarito da subito che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “Non eravamo affatto preoccupati per l’dima per il clima di ansia eccessiva che si stava creando, a discapito delle nostre prove”. A dirlo è il comicoPetrolo, uno dei conduttori del Concertone del Primo Maggio che, al Corriere della Sera, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti sulla discussa telefonata fra, la dirigente Rai e gli organizzatori dell’evento. Lui era tra i partecipanti di quella chiamata in cui si èdel discorso che il cantante avrebbe dovuto fare sul palco al termine della sua esibizione e ora dice che “è stato un errore coinvolgerci”. “In riunione c’era una certa preoccupazione – ha spiegato– e quando mi hanno chiesto di chiamarlo da amico io ho chiarito da subito che ...

