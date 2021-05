Caso Fedez, Franco di Mare: “Nessuna intenzione censoria, conversazione manipolata. Le sue dichiarazioni gravi e infondate” (Di lunedì 3 maggio 2021) Per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda che si è abbattuta come un ciclone sulla Rai, sarà ascoltato mercoledì alle 19 in commissione di Vigilanza. Ma intanto Franco Di Mare, il direttore di Rai3, interviene con un post su Facebook nella polemica sollevata dalle accuse di censura mosse da Fedez alla tv pubblica dal palco del Concertone del Primo Maggio e poi rilanciate con il video della telefonata tra lo stesso rapper, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e l’organizzatore dell’evento. Di Mare ha rilanciato l’audio integrale della conversazione parlando di parole “gravi, infamanti” e “infondate” da parte del cantante, nonostante, appunto, quanto detto da Capitani al telefono. “Molti mi chiedono in modo sincero parole di chiarezza sulla vicenda di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda che si è abbattuta come un ciclone sulla Rai, sarà ascoltato mercoledì alle 19 in commissione di Vigilanza. Ma intantoDi, il direttore di Rai3, interviene con un post su Facebook nella polemica sollevata dalle accuse di censura mosse daalla tv pubblica dal palco del Concertone del Primo Maggio e poi rilanciate con il video della telefonata tra lo stesso rapper, la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani e l’organizzatore dell’evento. Diha rilanciato l’audio integrale dellaparlando di parole “, infamanti” e “” da parte del cantante, nonostante, appunto, quanto detto da Capitani al telefono. “Molti mi chiedono in modo sincero parole di chiarezza sulla vicenda di ...

