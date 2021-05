Caso Ciro Grillo: nuova chiusura di indagini sullo stupro di gruppo (Di lunedì 3 maggio 2021) La procura di Tempio Pausania ha chiuso di nuovo le indagini per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo, il figlio di Beppe, e a suoi tre amici. I PM hanno specificato meglio il secondo capo di imputazione ovvero quello relativo alle foto oscene con la seconda ragazza scattate mentre dormiva. Per Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, un nuovo avviso di conclusione indagini per la presunta violenza sessuale di gruppo. Con questo passaggio la Procura di Tempio Pausania accelera sull’inchiesta e mette a disposizione degli avvocati difensori i nuovi capi di imputazione. I Pubblico Ministero, in particolare, ha cristallizzato a tutti e 4 gli indagati lo stupro di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) La procura di Tempio Pausania ha chiuso di nuovo leper il presuntodicontestato a, il figlio di Beppe, e a suoi tre amici. I PM hanno specificato meglio il secondo capo di imputazione ovvero quello relativo alle foto oscene con la seconda ragazza scattate mentre dormiva. Per, figlio di Beppe, un nuovo avviso di conclusioneper la presunta violenza sessuale di. Con questo passaggio la Procura di Tempio Pausania accelera sull’inchiesta e mette a disposizione degli avvocati difensori i nuovi capi di imputazione. I Pubblico Ministero, in particolare, ha cristallizzato a tutti e 4 gli indagati lodi ...

