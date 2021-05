Caso Ciro Grillo, il racconto shock della 19enne: “La mia amica ha fatto spallucce” (Di lunedì 3 maggio 2021) Caso Ciro Grillo, La Verità pubblica i verbali dell’interrogatorio della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata. La Verità presenta nuovi dettagli del Caso Ciro Grillo pubblicando i verbali dell’interrogatorio della 19enne che ha accusato il figlio del garante del M5S e alcuni suoi amici di violenza sessuale. Caso Ciro Grillo, i verbali dell’interrogatorio della 19enne che ha denunciato la violenza Il quadro che emerge dai verbali pubblicati da la Verità è in qualche modo agghiacciante ma va detto, per dovere di cronaca, che si tratta della versione dei fatti dell’accusatrice. Starà agli inquirenti e ai giudici ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 3 maggio 2021), La Verità pubblica i verbali dell’interrogatorioragazza che ha denunciato di essere stata violentata. La Verità presenta nuovi dettagli delpubblicando i verbali dell’interrogatorioche ha accusato il figlio del garante del M5S e alcuni suoi amici di violenza sessuale., i verbali dell’interrogatorioche ha denunciato la violenza Il quadro che emerge dai verbali pubblicati da la Verità è in qualche modo agghiacciante ma va detto, per dovere di cronaca, che si trattaversione dei fatti dell’accusatrice. Starà agli inquirenti e ai giudici ...

