Cartelle esattoriali: la rateizzazione fino a dieci anni in arrivo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha già comunicato che lo stop delle Cartelle esattoriali è prorogato al 31 maggio 2021. Via XX Settembre ha fatto sapere che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni). Ma ora nel Decreto Sostegni spunta una novità. La rateizzazione a dieci anni. Cartelle esattoriali: rateizzazione fino a dieci anni in arrivo Il Corriere della Sera scrive che nell'ultimo anno l'emergenza sanitaria ha spinto l'esecutivo a bloccare le notifiche da parte ...

