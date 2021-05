Cartelle esattoriali: la proroga dello stop al 31 maggio e la rateizzazione in dieci anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo stop alle Cartelle esattoriali verrà prorogato fino al 31 maggio: non solo. Alla fine dello stop è prevista una rateizzazione fino a dieci anni per agevolare chi non riesce a pagare subito. Ma non per tutti Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato qualche giorno fa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021. Il Mef sottolinea che la sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge Cura Italia, riguarda tutti i versamenti derivanti dalle Cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Loalleverràto fino al 31: non solo. Alla fineè prevista unafino aper agevolare chi non riesce a pagare subito. Ma non per tutti Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato qualche giorno fa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 312021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021. Il Mef sottolinea che la sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge Cura Italia, riguarda tutti i versamenti derivanti dalledi pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli ...

