Carolyn Smith, oggi è un giorno speciale: “Anima mia” – VIDEO (Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa succede in questo lunedì a Carolyn Smith? La ballerina non sta più nella pelle e su Instagram pubblica un VIDEO commovente Carolyn Smith è una donna dalle mille qualità:… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Cosa succede in questo lunedì a? La ballerina non sta più nella pelle e su Instagram pubblica uncommoventeè una donna dalle mille qualità:… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

clarkeeblakee : @Annie6812 non solo io ma professionisti come Carolyn smith la pensano come me - GiuliaS75708562 : RT @yeturikuzi: colei che è riuscita a preparare una coreografia di latino americano in una settimana senza averlo mai studiato e che pren… - ElectraGaunt : RT @yeturikuzi: colei che è riuscita a preparare una coreografia di latino americano in una settimana senza averlo mai studiato e che pren… - yeturikuzi : colei che è riuscita a preparare una coreografia di latino americano in una settimana senza averlo mai studiato e… - AleAmbr : @ahoy_mat A Carolyn Smith non piace questo elemento. Alessandra Celentano ha disattivato il suo account. -