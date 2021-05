Caorle | papà disoccupato ruba offerte in chiesa | il parroco gli trova un lavoro

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dopo 14 furti dai cestini delledi tre chiese differenti e dopo averlo colto in flagrante con tutta l'attrezzatura necessaria per mettere a segno i colpi, è stato arrestato: ma quando i ...

nikizag7 : RT @niente: Onorato di avere per amico un bravo prete cone Don Danilo - niente : Onorato di avere per amico un bravo prete cone Don Danilo - nuova_venezia : Ventitreenne arrestato dopo14 furti compiuti negli ultimi mesi. I carabinieri con don Barlese lo hanno aiutato trov… - eleonora_dorigo : RT @Pikasus_: Papa Journalism Award “Ernest Hemingway” VII edizione Il Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway promuove la scrittura, la… - Pikasus_ : Papa Journalism Award “Ernest Hemingway” VII edizione Il Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway promuove la scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caorle papà

La Nuova Venezia

Ora fa il cameriere in un ristorante del centro storico di, località del litorale veneziano. E' stato proprio il comune a supportare i carabinieri, i servizi sociali e don Danilo Barlese a ...Rispetto al 2019 le strutture dell'Alto Adriatico (Bibione, Lignano,, Cavallino) stanno ... In viaggio con Pippo , per i più piccoli Nel lungometraggio In viaggio con Pippo, uno deipiù ...