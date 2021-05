Cannabis | la Svizzera diventa pioniera e la legalizza | cosa accade negli altri Paesi europei?

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’aria del cambiamento è arrivata anche in, dove il parlamento ha appena votato in favore dellazione dellatra gli adulti.Il consiglio nazionale di salute pubblica, con 13 voti favorevoli e 11 voti contrari, solo una Astensione, ha dichiarato che lo scopo è regolamentarle il mercato dellain. Questo rende lail primo paese Europeo a fornire un sistema di approvvigionamento delladiretto ai consumatori. Laavanguardista Le ricerche condotte dal governo svizzero ritengono che ladeve essere organica, prodotta in patria e non deve contenere più del 20% di THC. Il confezionamento, seguendo il modello del Canada, devo contenere una etichetta ...

Via libera all'export in Europa di cannabis per uso terapeutico. E il regno africano aveva già avuto un'idea per il Giappone ...La Confederazione dovrebbe controllare la produzione e il commercio di canapa, depenalizzandolo: sì della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ...