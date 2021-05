Campagna vaccinale anti-Covid, i dati delle somministrazioni in Irpinia (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica ad oggi sono 142.479 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della Campagna vaccinale anti-Covid 19, di cui: – 102.551 prime dosi ( il 32% circa della popolazione adulta) – 39.928 seconde dosi ( il 12% circa della popolazione adulta) Attualmente l’Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazione delle categorie considerate prioritarie dal Piano vaccinale, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambulanti, i fragili e i disabili, e, in relazione alla disponibilità di vaccini, con le altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60. Over 80 Fragili Disabili Caregiver Over 70 Over 60 Adesioni 25.566 34.538 2.870 10.127 22.758 21.801 Vaccino I ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASL di Avellino comunica ad oggi sono 142.479 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della19, di cui: – 102.551 prime dosi ( il 32% circa della popolazione adulta) – 39.928 seconde dosi ( il 12% circa della popolazione adulta) Attualmente l’Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazionecategorie considerate prioritarie dal Piano, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambul, i fragili e i disabili, e, in relazione alla disponibilità di vaccini, con le altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60. Over 80 Fragili Disabili Caregiver Over 70 Over 60 Adesioni 25.566 34.538 2.870 10.127 22.758 21.801 Vaccino I ...

