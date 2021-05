Cambiano i colori delle Regioni italiane, le nuove regole per la zona gialla, arancione e rossa (Di lunedì 3 maggio 2021) zona gialla da oggi, con regole per spostamenti "liberi" e ristoranti aperti a pranzo e cena da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto. La zona arancione - con bar e ristoranti chiusi, regole più ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021)da oggi, conper spostamenti "liberi" e ristoranti aperti a pranzo e cena da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto. La- con bar e ristoranti chiusi,più ...

Emma_Romola : RT @repubblica: ?? Coronavirus, da oggi cambiano i colori delle regioni: ecco cosa si puo' fare e cosa e' vietato nelle varie situazioni htt… - repubblica : ?? Coronavirus, da oggi cambiano i colori delle regioni: ecco cosa si puo' fare e cosa e' vietato nelle varie situaz… - infoitsalute : Zone rosse, gialle e arancioni: come cambiano da domani i colori delle regioni - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Da oggi cambiano i colori delle regioni… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Cambiano i colori dell'Italia da oggi, e la Valle D'Aosta resta in zona rossa!' -