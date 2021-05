Calciomercato Serie A LIVE: Haaland e Mbappè grandi manovre, Florenzi resta a Roma? (Di lunedì 3 maggio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 2 MAGGIO Lukaku: «Scudetto? Orgoglioso di giocare nell’Inter. Volevo festeggiare con tutti» (CLICCA QUI) Roma, buone notizie per Florenzi: con Sarri può restare (CLICCA QUI) Aguero, fila di pretendenti per il Kun: anche un’italiana in lizza (CLICCA QUI) Guardiola sogna la Champions e…Mbappé (CLICCA QUI) SABATO 1 MAGGIO Barcellona su Haaland, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 2 MAGGIO Lukaku: «Scudetto? Orgoglioso di giocare nell’Inter. Volevo festeggiare con tutti» (CLICCA QUI), buone notizie per: con Sarri puòre (CLICCA QUI) Aguero, fila di pretendenti per il Kun: anche un’italiana in lizza (CLICCA QUI) Guardiola sogna la Champions e…Mbappé (CLICCA QUI) SABATO 1 MAGGIO Barcellona su, ...

