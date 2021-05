Calciomercato Lazio: occhi del Barcellona su un talento biancoceleste (Di lunedì 3 maggio 2021) Calciomercato Lazio, il Barcellona torna sulle tracce di Luiz Felipe: contatti tra l’agente del giocatore ed il club catalano Torna in voga il nome di Luiz Felipe per la difesa del Barcellona. Nonostante il difensore della Lazio non sia stato protagonista di questa stagione, poiché alle prese con un serio infortunio alla caviglia, la sua candidatura non ha perso valore. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra l’agente del giocatore e i blaugrana ci sarebbero stati già dei contatti nella scorsa settimana. La società biancoceleste, però, non vuole lasciar partire il suo gioiello. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021), iltorna sulle tracce di Luiz Felipe: contatti tra l’agente del giocatore ed il club catalano Torna in voga il nome di Luiz Felipe per la difesa del. Nonostante il difensore dellanon sia stato protagonista di questa stagione, poiché alle prese con un serio infortunio alla caviglia, la sua candidatura non ha perso valore. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, tra l’agente del giocatore e i blaugrana ci sarebbero stati già dei contatti nella scorsa settimana. La società, però, non vuole lasciar partire il suo gioiello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

