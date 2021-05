Calciomercato Juve | con Allegri grande ritorno in attacco

(Di lunedì 3 maggio 2021) 1 Moise Kean , attaccante dell' Everton , in prestito al Paris Saint - Germain , piace allantus. E, secondo gazzetta.it , se dovesse tornare Massimilianoin bianconero, anche il classe 2000 si riavvicinerebbe al club in cui è cresciuto.

Moise Kean , attaccante dell' Everton , in prestito al Paris Saint - Germain , piace alla Juventus. E, secondo gazzetta.it , se dovesse tornare Massimiliano Allegri in bianconero, anche il classe 2000 si riavvicinerebbe al club in cui è cresciuto.