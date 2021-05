Calcio | Watzke | ‘il prossimo anno Haaland non si muove da Dortmund’

(Di lunedì 3 maggio 2021) Dortmund, 3 mag. – (Adnkronos) – “Ilnon sida qui”. Lo dice il Ceo del Borussia Dortmund Hans-Joachimsul futuro a breve termine dell’attaccante norvegese. “Mino Raiola può fare anche un’intervista al giorno per quel che mi riguarda, non è un problema per noi. Erlingnella prossima stagione sarà ancora un giocatore del Borussia Dortmund”, aggiungea Sport 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...è stato accostato praticamente a tutte le big deleuropeo: dalla Juventus, alle inglesi Manchester City, United e Chelsea, passando per il Real Madrid ma stando alle dichiarazioni di...Lo ha detto l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans - Joachim, sulla possibilità di cedere in estate Erling Haaland, stella norvegese assistita da Raiola e per questo al centro ...Dortmund, 3 mag. - (Adnkronos) - "Il prossimo anno Haaland non si muove da qui". Lo dice il Ceo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke sul futuro a breve termine dell'attaccante norvegese. "Mino Ra ...Il futuro di Haaland resta tutto da scrivere nonostante le parole di Watzke. Il calciatore potrebbe lasciare il Borussia senza Champions ...