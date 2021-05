Calcio | Stramaccioni | ‘Roma falcidiata da infortuni ma con United presi gol in campo aperto’**

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La Roma si è concentrata ad un certo punto sull’Europa League? Io penso che sia più una cosa inconscia dei giocatori dedicarsi più ad una competizione. La Roma è stata veramentedagli, che contano di più quando giochi con un sistema di gioco particolare come quello di Fonseca, perché non è facile l’intercambiabilità dei ruoli come in altri sistemi di gioco che sono un po’ più eterogenei nelle posizioni. Sono moduli in cui servono di più gli specialisti e le assenze le paghi di più”. Lo ha detto l’ex tecnico dell’Inter e delle giovanili della Roma, Andreaall’Adnkronos, sul momento della squadra giallorossa. “Il tracollo a Manchester nel secondo tempo? Quello che un po’ ha lasciato insoddisfatti, al netto di una qualificazione che si gioca sui 180 minuti e che sappiamo come ...

Lo ha detto l'ex tecnico dell'Inter, Andreaall'Adnkronos, sul 19esimo scudetto ... Ha avuto quello che voleva per giocare il suoda cui non si è discostato neppure quando l'Europa ...... uno spartiacque importante in cui l'Inter ha saputo soffrire e vincere una partita decisiva, gara chiave per la stagione", ha spiegato. "Il Milan, grazie al lavoro di Pioli, della ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Il binomio Conte-Marotta è un timbro d'autore, perchè Conte è un allenatore particolare che ha bisogno che si creda in lui. L'Inter ha avuto momen ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Chiunque abbia vissuto parte di questi anni di dominio della Juventus, come mondo interista, non può che essere strafelice. In mezzo a tante difficoltà ma anche di graduale ...