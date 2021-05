Calcio: sottosegretario Costa, 'Speriamo di riaprire stadi per ultime 2 giornate' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per le ultime due giornate di campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente Dal Pino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità”. Lo dice il sottosegretario allo Salute Andrea Costa ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - "Stiamo riflettendo sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi non solo per la finale di Coppa Italia, ma anche per leduedi campionato. Giovedì mi incontrerò con il presidente Dal Pino, dobbiamo valutare giorno per giorno i dati, nella speranza di poter tornare al più presto alla normalità”. Lo dice ilallo Salute Andreaai microfoni di Radio Punto Nuovo.

