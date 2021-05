Calcio: sottosegretario Costa, 'Speriamo di riaprire stadi per ultime 2 giornate' (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA FINALE ATALANTA-JUVENTUS CON 20% DEL PUBBLICO Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Cos… - TV7Benevento : Calcio: sottosegretario Costa, 'Speriamo di riaprire stadi per ultime 2 giornate'... - TV7Benevento : Calcio: sottosegretario Costa, 'assembramenti per scudetto Inter? Servivano più controlli'... - sportface2016 : Le parole del sottosegretario al Ministero della Salute Andrea #Costa #SerieA - Pibirisi : RT @TGiuseppe61: Lo sconcerto per l'uscita di #Durigon è pari solo a quello per il silenzio del Premier che non sente il bisogno, in questo… -