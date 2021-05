Calcio: qualificazioni mondiali, a Firenze e Reggio Emilia gare contro Bulgaria e Lituania (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli Azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica nelle tre gare che di fatto apriranno la prossima stagione: giovedì 2 settembre allo stadio ‘Artemio Franchi' di Firenze affronteranno la Bulgaria, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al ‘St. Jacob-Park di Basilea' e mercoledì 8 settembre ospiteranno la Lituania allo stadio ‘Città del Tricolore' di Reggio Emilia. L'Italia tornerà quindi a giocare a Firenze e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nellealla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord,, gli Azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica nelle treche di fatto apriranno la prossima stagione: giovedì 2 settembre allo stadio ‘Artemio Franchi' diaffronteranno la, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al ‘St. Jacob-Park di Basilea' e mercoledì 8 settembre ospiteranno laallo stadio ‘Città del Tricolore' di. L'Italia tornerà quindi a giocare ae ...

