Calcio: qualificazioni mondiali, a Firenze e Reggio Emilia gare contro Bulgaria e Lituania (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli Azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica nelle tre gare che di fatto apriranno la prossima stagione: giovedì 2 settembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze affronteranno la Bulgaria, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al ‘St. Jacob-Park di Basilea’ e mercoledì 8 settembre ospiteranno la Lituania allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nellealla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord,, gli Azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica nelle treche di fatto apriranno la prossima stagione: giovedì 2 settembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ diaffronteranno la, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al ‘St. Jacob-Park di Basilea’ e mercoledì 8 settembre ospiteranno laallo stadio ‘Città del Tricolore’ di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Calcio: qualificazioni mondiali, a Firenze e Reggio Emilia gare contro Bulgaria e Lituania... - sportface2016 : #Nazionale, la #Figc comunica le sedi degli impegni di settembre nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio donne: Mondiali 2023; Svizzera sfida Italia per pass Ct Bertolini, è squadra forte. Qualificazioni al via a settembre - ansacalciosport : Calcio donne: Mondiali 2023; Svizzera sfida Italia per pass. Ct Bertolini, è squadra forte. Qualificazioni al via a… - zazoomblog : Calcio femminile sorteggio Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia con la Svizzera nel gruppo G - #Calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio qualificazioni Nazionale, qualificazioni Mondiali 2022: a Firenze e Reggio Emilia le sfide contro Bulgaria e Lituania La Figc ha comunicato le sedi degli impegni di settembre per la Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, dopo le tre vittorie già ottenute, proveranno a consolidare il primo posto in classifica del girone C contro la Bulgaria giovedì 2 settembre allo ...

Azzurri: a Firenze e R.Emilia sfide con Bulgaria e Lituania Dopo gli Europei, la nazionale del ct Roberto Mancini riprenderà a settembre il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli azzurri cercheranno di consolidare il ...

Calcio: qualificazioni mondiali, a Firenze e Reggio Emilia gare contro Bulgaria e Lituania Metro Calcio: qualificazioni mondiali, a Firenze e Reggio Emilia gare contro Bulgaria e Lituania Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel ...

Azzurri: a Firenze e R.Emilia sfide con Bulgaria e Lituania Dopo gli Europei, la nazionale del ct Roberto Mancini riprenderà a settembre il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. (ANSA) ...

La Figc ha comunicato le sedi degli impegni di settembre per la Nazionale nelleai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, dopo le tre vittorie già ottenute, proveranno a consolidare il primo posto in classifica del girone C contro la Bulgaria giovedì 2 settembre allo ...Dopo gli Europei, la nazionale del ct Roberto Mancini riprenderà a settembre il cammino nelleai Mondiali di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli azzurri cercheranno di consolidare il ...Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel ...Dopo gli Europei, la nazionale del ct Roberto Mancini riprenderà a settembre il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. (ANSA) ...