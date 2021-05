Calcio: il Torino batte 1-0 il Parma con un gol di Vojvoda e lo condanna alla Serie B (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – I padroni di casa in avvio di ripresa partono con il piede premuto sull’acceleratore e al 9? costruiscono una doppia occasione. Prima un colpo di testa di Sanabria viene respinto da Sepe che poi riesce a chiudere sul successivo tentativo di tap-in di Belotti. Al quarto d’ora incursione del ‘Gallo’ che entra in area dal lato corto prova il tiro che Sepe para con sicurezza. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 18?: Ansaldi lascia sul posto Laurini e va sul fondo, crossa teso e basso, la palla filtra fino al palo opposto dove Vojvoda di piatto destro appoggia nella porta vuota firmando il suo primo gol in Serie A. Al 27? Belotti va a segno con un taglio orizzontale su assist di Baselli ma Aureliano annulla per fuorigioco. alla mezz’ora ancora il numero 9 in maglia granata protagonista sfortunato. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – I padroni di casa in avvio di ripresa partono con il piede premuto sull’acceleratore e al 9? costruiscono una doppia occasione. Prima un colpo di testa di Sanabria viene respinto da Sepe che poi riesce a chiudere sul successivo tentativo di tap-in di Belotti. Al quarto d’ora incursione del ‘Gallo’ che entra in area dal lato corto prova il tiro che Sepe para con sicurezza. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 18?: Ansaldi lascia sul posto Laurini e va sul fondo, crossa teso e basso, la pfiltra fino al palo opposto dovedi piatto destro appoggia nella porta vuota firmando il suo primo gol inA. Al 27? Belotti va a segno con un taglio orizzontale su assist di Baselli ma Aureliano annulla per fuorigioco.mezz’ora ancora il numero 9 in maglia granata protagonista sfortunato. ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 34^ GIORNATA: TORINO-PARMA 1-0 Emiliani aritmeticamente in Serie B ? - FBiasin : 25 tiri verso la porta del #Torino. Che #TorinoNapoli sia finita 0-2 è solo un caso. La squadra di #Gattuso gioca… - SkySport : ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - 24Trends_Italia : 1. Lotto - 200mille+ 2. Chiamami ancora amore puntate - 100mille+ 3. Marco Vannini - 100mille+ 4. Torino-Parma - 10… - Daniele20052013 : Parma retrocesso in Serie B, ufficiale: fatale la sconfitta col Torino -