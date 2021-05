Calcio: Hakimi 'Real? Era casa mia ma club ha deciso altro' (Di lunedì 3 maggio 2021) E sullo scudetto: "Avevamo un bel vantaggio ma meglio prima che dopo" MILANO - "Avevamo un bel vantaggio sulla seconda ma meglio aver chiuso prima. I rigori? Conte lo dice per scherzo, se dovessi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) E sullo scudetto: "Avevamo un bel vantaggio ma meglio prima che dopo" MILANO - "Avevamo un bel vantaggio sulla seconda ma meglio aver chiuso prima. I rigori? Conte lo dice per scherzo, se dovessi ...

