Calcio: Gravina, 'oggi vaccinati una trentina di azzurri, grazie al Governo e a Figliuolo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - “oggi una trentina di atleti vaccinati tra Roma e Milano, grazie al Governo, alla Uefa e al generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine della vaccinazione di alcuni giocatori della Nazionale all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. “Questa è l'occasione per ringraziare il Governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo", aggiunge il numero uno del Calcio italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - “unadi atletitra Roma e Milano,al, alla Uefa e al generaleche ha concesso questa opportunità”. Così il presidente della Figc Gabrielea margine della vaccinazione di alcuni giocatori della Nazionale all'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. “Questa è l'occasione per ringraziare ilper aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo", aggiunge il numero uno delitaliano.

fattoquotidiano : Il calcio mondiale è a rischio default, i top club sommersi dai debiti provano a scappare nella Superlega, l’intero… - MarcelloChirico : #Gravina, neo eletto nel Comitato Esecutivo #UEFA, primo alleato di #CeferinOut Enti privati , libero mercato e in… - sportli26181512 : Italia, prima dose di vaccino per i giocatori della Nazionale in vista degli Europei: Tra Milano e Roma, 28 calciat… - sportli26181512 : Nazionale, via ai vaccini. Immobile: “Vogliamo essere un esempio”: Oggi i giocatori sono stati sottoposti al vaccin… - sportface2016 : #Euro2020, le parole del presidente della #Figc Gabriele #Gravina -