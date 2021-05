Calcio: Gravina, 'oggi vaccinati una trentina di azzurri, grazie al Governo e a Figliuolo' (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Il calcio mondiale è a rischio default, i top club sommersi dai debiti provano a scappare nella Superlega, l’intero… - MarcelloChirico : #Gravina, neo eletto nel Comitato Esecutivo #UEFA, primo alleato di #CeferinOut Enti privati , libero mercato e in… - TV7Benevento : Calcio: Gravina, 'oggi vaccinati una trentina di azzurri, grazie al Governo e a Figliuolo'... - sportli26181512 : Italia, prima dose di vaccino per i giocatori della Nazionale in vista degli Europei: Tra Milano e Roma, 28 calciat… - sportli26181512 : Nazionale, via ai vaccini. Immobile: “Vogliamo essere un esempio”: Oggi i giocatori sono stati sottoposti al vaccin… -