Calcio, gli Azzurri vaccinati allo Spallanzani. Immobile: “Orgogliosi di essere d’esempio, speriamo che le dosi arrivino per tutti” – Video (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha preso il via all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori Azzurri del centro-sud Italia in vista dei campionati Europei di Calcio che inizieranno l’11 giugno a Roma. L’attaccante Ciro Immobile ha parlato con i cronisti: “Siamo felici e Orgogliosi di aver fatto questo e di essere d’esempio per tutti per ribadire ancora una volta che la vaccinazione è importante: spero che arriverà presto per tutti”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aggiunto: “Ringrazio il governo, la Uefa e il generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità”. Infine le parole del direttore sanitario Francesco Vaia: “Credo che gli Europei saranno un’occasione simbolica per dire che stiamo tornando alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha preso il via all’ospedale Lazzarodi Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatoridel centro-sud Italia in vista dei campionati Europei diche inizieranno l’11 giugno a Roma. L’attaccante Ciroha parlato con i cronisti: “Siamo felici edi aver fatto questo e diperper ribadire ancora una volta che la vaccinazione è importante: spero che arriverà presto per”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aggiunto: “Ringrazio il governo, la Uefa e il generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità”. Infine le parole del direttore sanitario Francesco Vaia: “Credo che gli Europei saranno un’occasione simbolica per dire che stiamo tornando alla ...

