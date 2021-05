Calcio: Delio Rossi, ‘scudetto Inter? non sono sorpreso, hanno investito tanto’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “L’egemonia della Juventus è stata Interrotta e non mi sorprende lo abbia fatto l’Inter, è la squadra che ha investito di più”. Lo ha detto Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Fiorentina, all’Adnkronos, a proposito dell’Inter che ieri ha vinto il suo 19esimo scudetto. “Di Conte ho grande stima – ha proseguito Rossi – è un grande allenatore, ma credevo che con già un anno di esperienza sulla panchina nerazzurra, avrebbe trovato prima l’equilibrio giusto. Ma del resto, chi vince ha sempre ragione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “L’egemonia della Juventus è statarotta e non mi sorprende lo abbia fatto l’, è la squadra che hadi più”. Lo ha detto, ex tecnico di Lazio e Fiorentina, all’Adnkronos, a proposito dell’che ieri ha vinto il suo 19esimo scudetto. “Di Conte ho grande stima – ha proseguito– è un grande allenatore, ma credevo che con già un anno di esperienza sulla panchina nerazzurra, avrebbe trovato prima l’equilibrio giusto. Ma del resto, chi vince ha sempre ragione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' - napolimagazine : IL COMMENTO - Delio Rossi: 'Tutto in bilico per la corsa Champions, il Napoli ha qualcosa in più' -