Calcio, Champions League: il PSG a caccia dell’impresa contro il Manchester City. In palio la finale (Di lunedì 3 maggio 2021) Domani, 4 maggio, sarà la giornata della semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e PSG. I ragazzi di Pep Guardiola potranno contare sul 2-1 dell’andata che consentirà agli inglesi di partire con un sensibile vantaggio. I parigini per ribaltare la situazione avranno bisogno di una vera e propria impresa. Questo 2021 pare essere l’anno buono per il City che, oltre alla grandissima qualità nella proposta di gioco, pare aver trovato anche il giusto equilibrio in fase difensiva. Mauricio Pochettino avrà bisogno dei migliori Neymar e Mbappè per provare a ribaltare la situazione. Ricordiamo che gli inglesi hanno a disposizione due risultati su tre per conquistare la finale di Champions League e potranno addirittura ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Domani, 4 maggio, sarà la giornata della semidi ritorno ditrae PSG. I ragazzi di Pep Guardiola potranno contare sul 2-1 dell’andata che consentirà agli inglesi di partire con un sensibile vantaggio. I parigini per ribaltare la situazione avranno bisogno di una vera e propria impresa. Questo 2021 pare essere l’anno buono per ilche, oltre alla grandissima qualità nella proposta di gioco, pare aver trovato anche il giusto equilibrio in fase difensiva. Mauricio Pochettino avrà bisogno dei migliori Neymar e Mbappè per provare a ribaltare la situazione. Ricordiamo che gli inglesi hanno a disposizione due risultati su tre per conquistare ladie potranno addirittura ...

sportmediaset : La Juve ha già deciso: arriva #Allegri anche se Pirlo va in Champions. #SportMediaset - SkySport : Milan, Meité a Sky Sport: 'Sono sicuro che andremo in Champions League' #SkySport #SerieA #Milan - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 11 #anni fa l'impresa dell'#Inter di #Mourinho a #Barcellona. Con @filippomricci - battitomilan7 : Vi dovete mettere in mente che il calcio è imprevedibile . puoi vincere o non vincere ma l'anno prossimo si riparte… - RaiSport : ? #Champions, #Pochettino: 'Contro il #City sarà battaglia. #Mbappè? Da valutare' Il tecnico del #Psg: 'Se #Kylian… -