Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Al via questa mattina la vaccinazione dei calciatori e dello staff della Nazionale italiana di Calcio che prenderà parte a giugno al Campionato Europeo. La somministrazione, organizzata dalla Figc nel dettaglio, è in corso presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma e presso l'IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano).

Ultime Notizie dalla rete : Calcio via Calcio: Europa League, fino a 9.500 spettatori in finale a Danzica Lo annuncia la Uefa, che ha dato il via alla vendita dei biglietti. Le autorità sanitarie polacche hanno infatti confermato l'apertura al 25% dell'impianto, che potrà ospitare fino a 9.500 spettatori.

A Euro 2020 rose allargate a 26 MILANO - Le rose delle nazionali che parteciperanno a giugno e luglio a Euro 2020 non saranno più composte da 23 elementi, ma da 26. Il via libera arriverà oggi dal Comitato Esecutivo dell'Uefa che dunque ha accolto la richiesta portata avanti da alcuni ct tra i quali il nostro Roberto Mancini. Quello dei commissari tecnici era stato ...

Calcio: al via la vaccinazione degli azzurri in vista degli Europei Metro “Pubblico allo stadio nelle ultime due giornate di Serie A”: il piano del sottosegretario Costa Il sottosegretari al Ministro della Salute, con delega allo Sport, Andrea Costa, ha parlato della possibilità di vedere il pubblico negli stadi di ...

Bologna, Sabatini: "Il Napoli non ci ha mai chiesto Orsolini. Spalletti? Sarebbe la scelta migliore" Queste le parole di Walter Sabatini, coordinatore aree tecniche Bologna, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

