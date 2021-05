Caitlyn Jenner sorprende tutti | “Niente ragazze trans negli sport”

(Di lunedì 3 maggio 2021), iconagender e candidata repubblicana alla guida della California, ha sorpresocon un’affermazione che ha acceso un dibattito politicoUsa “femminili“.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Caitlyn Jenner

, icona transgender statunitense e oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montréal del 1976, non sostiene la partecipazione delle ragazze transessuali negli sport femminili. 'È una ..., candidata repubblicana a governatore della California ed ex campione olimpico dichiaratosi donna trans nel 2015, si dice contraria alla partecipazione delle ragazze trans in sport ...Caitlyn Jenner, icona transgender e candidata repubblicana alla guida della California, ha sorpreso tutti con un'affermazione che ha acceso un dibattito ...Da McConaughey a Jenner, sempre più celebrità dello spettacolo cercano di entrare nel mondo della politica. Ma è la soluzione ai problemi USA?