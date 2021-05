Caitlyn Jenner dice no alle atlete transgender negli sport femminili (Di lunedì 3 maggio 2021) La ex campionessa olimpica, Caitlyn Jenner, ora in campagna elettorale quale candidata alla poltrona di governatore in California, è intervenuta in tema di sport. Esprime la sua opinione contraria, alla partecipazione di ragazze transgender che gareggiano negli sport femminili all’interno delle istituzioni scolastiche scuola. Lo ha fatto tramite la voce di TMZ.com ritenendo la decisione “una questione di correttezza“. Un pensiero che lascia sorpresi dal momento che la stessa Jenner si è dichiarata donna transgender nel 2015. Sembrerebbe più una posizione politica che un vero e proprio convincimento, dal momento che contrasta con il pensiero del candidato uscente Gavin Newsom. Ai microfoni di TMZ sottolinea l’importanza di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) La ex campionessa olimpica,, ora in campagna elettorale quale candidata alla poltrona di governatore in California, è intervenuta in tema di. Esprime la sua opinione contraria, alla partecipazione di ragazzeche gareggianoall’interno delle istituzioni scolastiche scuola. Lo ha fatto tramite la voce di TMZ.com ritenendo la decisione “una questione di correttezza“. Un pensiero che lascia sorpresi dal momento che la stessasi è dichiarata donnanel 2015. Sembrerebbe più una posizione politica che un vero e proprio convincimento, dal momento che contrasta con il pensiero del candidato uscente Gavin Newsom. Ai microfoni di TMZ sottolinea l’importanza di ...

