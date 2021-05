Cagliari, passi avanti per il nuovo stadio. Raggiunto accordo con partner industriale (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato il Cagliari ha annunciato l’accordo con un partner industriale per la costruzione del nuovo stadio: “Il Cagliari Calcio e? lieto di comunicare il raggiungimento di un accordo con il gruppo Costim, primario General Contractor italiano che affianchera? il Club in qualita? di partner industriale e soggetto costruttore, nelle prossime tappe del percorso verso la costruzione del nuovo stadio, giunto ad una fase particolarmente significativa. Il coinvolgimento di Costim – player industriale integrato e digitalizzato, specializzato nella realizzazione di grandi progetti immobiliari “chiavi in mano” – consente di rafforzare ulteriormente l’iniziativa nei ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Con un comunicato ilha annunciato l’con unper la costruzione del: “IlCalcio e? lieto di comunicare il raggiungimento di uncon il gruppo Costim, primario General Contractor italiano che affianchera? il Club in qualita? die soggetto costruttore, nelle prossime tappe del percorso verso la costruzione del, giunto ad una fase particolarmente significativa. Il coinvolgimento di Costim – playerintegrato e digitalizzato, specializzato nella realizzazione di grandi progetti immobiliari “chiavi in mano” – consente di rafforzare ulteriormente l’iniziativa nei ...

