Cagliari, lavori nuovo stadio al via nel 2022: accordo con un nuovo costruttore (Di lunedì 3 maggio 2021) accordo con il gruppo Costim, azienda specializzata nella realizzazione di grandi progetti immobiliari, e iter dei lavori che potrebbe partire nel 2022. Queste le novità sul nuovo stadio di Cagliari comunicate dal club sardo. L’azienda Costim lavorerà a stretto contatto con la società rossoblu e Sportium nella realizzazione del progetto. La scelta è stata effettuata dopo un processo di selezione, frutto di analisi e valutazioni che hanno interessato un elevato numero di potenziali partner. La nota diffusa dal Cagliari. “Il club è orgoglioso che con questo accordo il futuro si avvicini, attraverso un percorso caratterizzato anche da un sistematico e costruttivo confronto istituzionale, caratterizzato dalla condivisione di strumenti e ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021)con il gruppo Costim, azienda specializzata nella realizzazione di grandi progetti immobiliari, e iter deiche potrebbe partire nel. Queste le novità suldicomunicate dal club sardo. L’azienda Costim lavorerà a stretto contatto con la società rossoblu e Sportium nella realizzazione del progetto. La scelta è stata effettuata dopo un processo di selezione, frutto di analisi e valutazioni che hanno interessato un elevato numero di potenziali partner. La nota diffusa dal. “Il club è orgoglioso che con questoil futuro si avvicini, attraverso un percorso caratterizzato anche da un sistematico e costruttivo confronto istituzionale, caratterizzato dalla condivisione di strumenti e ...

sportface2016 : #Cagliari, accordo con un nuovo costruttore per lo stadio: lavori al via nel 2022? - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ???? Importanti novità sul fronte #Stadio ?? La società rossoblù ha scelto l'azienda a cui affiderà i lavori… - Andrearey91 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ???? Importanti novità sul fronte #Stadio ?? La società rossoblù ha scelto l'azienda a cui affiderà i lavori… - CentotrentunoC : #Cagliari ???? Importanti novità sul fronte #Stadio ?? La società rossoblù ha scelto l'azienda a cui affiderà i lavor… - Comune_Cagliari : Un investimento da 260.000 euro e oggi si concretizza con una inaugurazione. L'area verde di via Giotto riapre ai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari lavori Calcio: nuovo stadio Cagliari, verso avvio lavori nel 2022 Per lo stadio del futuro c'è il nuovo costruttore. E un programma sempre più chiaro: i lavori potrebbero partire nel 2022 - questo l'auspicio del Cagliari calcio - e completati nei successivi 24 mesi. Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto c'è l'accordo con il gruppo Costim. ...

Napoli, basta con lo 'sfortunato' Mazzoleni. Rizzoli è ora di cambiare! NAPOLI - MAZZOLENI - FABBRI - Anche Napoli - Cagliari lascia starscichi di polemica per una situazione che si perpetua senza soluzione di ...critiche abbastanza 'feroci' da parte degli addetti ai lavori ...

Calcio: nuovo stadio Cagliari, verso avvio lavori nel 2022 - Sardegna Agenzia ANSA Stadio rossoblù, c’è un nuovo costruttore: “Avvio dei lavori nel 2022” L’auspicio del club di Tommaso Giulini è di avere l’impianto pronto nel 2024, raggiunto l’accordo con il gruppo Costim ...

Cagliari, accordo con Costim: sarà General Contractor per il nuovo stadio Sarà Costim il General Contractor che affiancherà il Cagliari nella costruzione del nuovo stadio. Come anticipato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza, la holding nata nel 2019 era tra le due società ...

Per lo stadio del futuro c'è il nuovo costruttore. E un programma sempre più chiaro: ipotrebbero partire nel 2022 - questo l'auspicio delcalcio - e completati nei successivi 24 mesi. Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto c'è l'accordo con il gruppo Costim. ...NAPOLI - MAZZOLENI - FABBRI - Anche Napoli -lascia starscichi di polemica per una situazione che si perpetua senza soluzione di ...critiche abbastanza 'feroci' da parte degli addetti ai...L’auspicio del club di Tommaso Giulini è di avere l’impianto pronto nel 2024, raggiunto l’accordo con il gruppo Costim ...Sarà Costim il General Contractor che affiancherà il Cagliari nella costruzione del nuovo stadio. Come anticipato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza, la holding nata nel 2019 era tra le due società ...