Cadavere della madre in casa da mesi: il figlio non ne avrebbe denunciato la morte per tenere la pensione (Di lunedì 3 maggio 2021) Macabra scoperta dei carabinieri all'interno di un'abitazione di Falconara Marittima, in provincia di Ancona: il Cadavere di una donna sarebbe stato tenuto in casa per almeno 3 mesi, e al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l'ipotesi che il figlio non ne abbia denunciato il decesso per incassare la pensione. Cadavere della madre in casa da 3 mesi: la scoperta dei carabinieri I militari si sarebbero trovati davanti a una scena raccapricciante: secondo l'Ansa, il Cadavere ritrovato in una casa di Falconara Marittima apparterrebbe a una 78enne il cui decesso sarebbe avvenuto almeno 3 mesi fa. Il ritrovamento risalirebbe al 1° maggio scorso, ma la ...

